MINI показал самую необычную машину года. Подробности

Компания MINI представила концептуальный однообъемник Vision Urbanaut — фантазию о том, что можно предложить современному молодому человеку, проводящему много времени в городе. Оказывается, для него автомобиль может быть не только средством передвижения, но и практически домом: в Urbanaut для этого созданы все условия.

Создатели говорят, что вся машина спроектирована вокруг интерьера, а тот, в свою очередь, должен быть скорее гостиной, чем привычным салоном автомобиля. Разумеется, достичь этого без широких возможностей трансформации было бы невозможно. У MINI Vision Urbanaut есть три базовых конфигурации — называются они Chill, Wanderlust и Vibe, а переключение осуществляется при помощи специального жетона: его надо вставлять в одно из трех углублений в столике, смонтированном по центру салона.

Wanderlust — это единственный режим, предназначенный для езды. В этом случае Urbanaut похож на обычную машину: четыре посадочных места, руль, педали — хотя и они могут не понадобиться, если включить автопилот. В режимеVibe салон превращается в зону для совместных тусовок: передние кресла разворачиваются против хода, фоновая подсветка работает в такт музыке — словом, создатели описывают это как бум-бокс на колесах.

Наконец, Chill полностью соответствует своему названию: вы оказываетесь в комнате отдыха с двумя диванчиками, на которых можно вздремнуть. Причем один из них формируется весьма экзотическим способом — вся передняя панель вместе с рулем уезжает вниз и ложится заподлицо с подушками сидений. Мало? Тогда расстегните молнию в верхней части этой же панели, и получится импровизированный спальный мешок. А в довершение всего лобовое стекло откидывается вверх: по задумке, в этот момент вы будете находиться уже не в машине, а на уютном балконе с видом на город.



И это далеко не все любопытные фишки «Урбанавта». Например, дисплей мультимедийной системы здесь находится в центре салона, над тем самым столиком, а если его наклонить — выйдет лампа для чтения. Интерьер отделан различными видами ткани, пол покрыт пробковым деревом (можно сидеть прямо на нем), а приборы и источники фоновой подсветки невидимы, когда неактивны: дело в том, что все они убраны под ткань и проступают сквозь нее лишь во время работы. На этом фоне единственная сдвижная дверь во весь борт и горшок с живым растением уже воспринимаются почти что обыденно.

Шансов на то, что такая машина доберется до конвейера в обозримом будущем, практически нет. Но отдельные идеи, например, подбор материалов или новые дизайнерские штрихи вроде замаскированной светотехники, могут найти отражение в будущих серийных MINI. Равно как и сама концепция компактного, но вместительного городского однообъемника: с развитием электрических технологий и платформ-скейтбордов это вовсе не выглядит фантастическим.

По материалам www.autonews.ru