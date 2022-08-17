Миллионы британцев вынуждены экономить на продуктах питания

Миллионы жителей Великобритании отказываются от покупки тех или иных продуктов питания, чтобы сэкономить. Такие данные приводятся в результатах опроса, опубликованного газетой Times, сообщает РИА Новости.

Опрос проводила исследовательская компания YouGov в начале августа. В нем приняли участие 1717 совершеннолетних жителей Соединенного Королевства.

Согласно результатам опроса, за последние полгода каждый шестой житель страны регулярно отказывался от завтрака, обеда или ужина с целью экономии денег. Также 50% британцев стали гораздо реже посещать кафе и рестораны.