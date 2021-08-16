Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе

Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь в августе, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ.

"Этот вопрос активно рассматривается с участием Министерства иностранных дел, посольства КНР. Поэтому планы в скором времени реализуются. Мы рассчитываем, что это произойдет в текущем месяце", - сказал Александр Тарасенко. Он уточнил, что речь идет о миллионе доз вакцины Sinopharm, которая ранее поступила в страну по гуманитарной помощи.

Отвечая на вопрос, будет ли в Беларуси многообразие вакцин, чтобы каждый белорус смог выбрать ту, которой больше доверяет, замминистра отметил: "Мы будем в будущем рассчитывать на это, потому что пожелания белорусов есть. Будем рассматривать доставку вакцин и других производителей", - сказал он. Впрочем, определенные коррективы вносят вопросы качества, цены, условий хранения препаратов.

Что касается популяционного иммунитета белорусов, согласно результатам исследования, проведенного в мае совместно со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, в среднем в республике 38% населения имеет иммунитет. В конце августа исследование повторят, чтобы оценить, как ситуация изменилась за три месяца с учетом вакцинации.

Впрочем, вакцинация - личное дело каждого гражданина, заметил Александр Тарасенко. "Конечно, врачи могут рекомендовать и даже настоятельно рекомендовать, но это дело каждого гражданина - вакцинироваться или нет. Я, пользуясь моментом, призываю все-таки вакцинацию проводить", - сказал он.

Если говорить о так называемом листе ожидания (количестве людей, которые записались на вакцинацию в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения), сейчас эта очередь по республике составляет примерно 50 тыс. человек. "Это говорит о том, что население активно записывается и вакцинируется", - добавил замминистра.