Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"С наступлением летнего периода наблюдается значительное скопление горожан и гостей столицы в местах массового отдыха, увеличивается количество граждан, следующих к указанным местам на общественном и личном транспорте. В связи с этим возрастает количество совершаемых правонарушений, среди которых наиболее распространенными являются распитие алкогольных напитков и пива, мелкое хулиганство, купание и разведение костров в запрещенных местах, нарушение правил дорожного движения", - рассказали в ГУВД.

В Центральном районе Минска расположено несколько популярных у горожан зон отдыха: парк Победы, набережная реки Свислочь, Комсомольское озеро. "В этих местах запрещено разведение костров, размещение транспортных средств на зеленой зоне, распитие спиртных напитков и пива, - напоминает начальник милиции общественной безопасности Центрального РУВД полковник милиции Александр Басов. - Данные правонарушения милиция нацелена пресекать, а граждане, их совершающие, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Милиция напоминает: распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, кроме мест, предназначенных для их употребления, либо появление в общественном месте в пьяном виде влечет наложение штрафа в размере до 8 базовых величин, а совершение повторно в течении года подобных действий влечет штраф в размере от 2 до 15 базовых величин или административный арест. За купание в запрещенном месте установлен штраф до 3 БВ, разжигание костров - до 12 БВ. Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 БВ, общественные работы или административный арест.

Правоохранители также напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил личной и имущественной безопасности в местах массового отдыха. Не следует оставлять свои вещи без присмотра, а при возникновении конфликтной ситуации для ее решения нужно обратиться к правоохранителям.

"Если в отношении вас совершено преступление или вы стали его очевидцем, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 102. Своевременное обращение в милицию поможет задержать преступника по горячим следам, а также оказать помощь лицам, пострадавшим от противоправных посягательств", - отметили правоохранители.