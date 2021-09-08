Мифические существа белорусской мифологии и интересный заказа нашей фабрике художественных изделий

Фабрика художественных изделий получила креативный и очень творческий заказ. Заказчиком выступал "Березинский биосферный заповедник", требованиями выступало создании костюмов "пачварау" - чудовищ, на фестиваль "Шлях Цмока" - фестиваль посвешённый белорусской мифологии. Фабрика художественных изделий составила план и приступила к выполнению заказа. После выполнения заказа, заказчик остался доволен.

Баламутень — в белорусской мифологии опасный для женщин водяной человек с одутловатым лицом, гусиной кожей и огромным животом.

Паляся — в фольклоре Беларуси и северо-запада России женский дух поля.

Вужалка — в белорусском фольклоре девушка-змея, дочь змеиного царя.

Волколак — в белорусской мифологии оборотень, чeлoвeк, вынужденный принимать oблик вoлка.

Тридоли — в фольклоре Беларуси и северо-запада России женский дух. Первая тяжёлая доля, вторая счастливая, третья доля, решающая всё своими силами.