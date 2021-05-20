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Технологии

Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer

ntv.ru 52 0

Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer

Поддержку Internet Explorer прекратят 15 июня 2022 года, приложение станет недоступно и останется только в корпоративной сети.

В Microsoft пояснили, что будущее за браузером Edge, отметив, что у него лучше и совместимость, и производительность.

Internet Explorer вошел в Интернет в 1995 году. Тогда браузеру нужно было покупать отдельно, но Microsoft поменял эту систему, сразу интегрировав Explorer в свою операционку.

Пика популярности Explorer достиг в начале нулевых — в 2002–2003 гг. он был на 95% всех компьютеров. Позже появятся более быстрые конкуренты — Mozilla Firefox и Chrome. В итоге, в 2016-м доля Explorer скатилась к 10%, и в том же году Microsoft перестала обновлять все браузеры Internet Explorer, кроме последней 11-й версии.

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