0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Международный фестиваль «Венок дружбы» переносится на 2022 год

102 0

Международный фестиваль «Венок дружбы» переносится на 2022 год

Принято решение о переносе срока проведения Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» с 2021 года на 2022 год. Об этом сообщили в Бобруйском городском исполнительном комитете.

Фестиваль - визитная карточка Бобруйска, который стал столицей форума с 2003 года. С того времени его участниками были сотни коллективов из нескольких десятков стран.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿