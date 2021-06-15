Международный фестиваль «Венок дружбы» переносится на 2022 год

Принято решение о переносе срока проведения Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» с 2021 года на 2022 год. Об этом сообщили в Бобруйском городском исполнительном комитете.

Фестиваль - визитная карточка Бобруйска, который стал столицей форума с 2003 года. С того времени его участниками были сотни коллективов из нескольких десятков стран.