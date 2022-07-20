Места для велосипедов оборудуют во всех пригородных поездах экономкласса

В целях повышения качества предоставляемых услуг, а также с учетом современных тенденций в транспортном обслуживании на Белорусской железной дороге продолжается реализация мероприятий по оснащению моторвагонного подвижного состава (электро- и дизель-поезда) местами для провоза велосипедов в неразобранном виде. Данные мероприятия распространяются на вновь приобретаемый подвижной состав, а также уже эксплуатируемый.

Как пояснили в пресс-центре БЖД, в поездах городских линий, а также в 5-вагонных электропоездах серий ЭПР и ЭПМ и в дизель-поездах серий ДП3 и ДП6 межрегиональных и региональных линий бизнес-класса (всего 35 составов) изначально были запроектированы и установлены крепления для перевозки не менее 3 велосипедов, либо штанги, расположенные на площадке для крупногабаритной ручной клади. Данный моторвагонный подвижной состав пользуется популярностью среди пассажиров.

БЖД было принято решение об оснащении велокреплениями уже имеющегося парка поездов, задействованных в региональном сообщении экономкласса. На текущий момент велокреплениями оснащены около 40% от всего парка подвижного состава региональных линий эконом-класса (более 60 составов). Также провозить неразобранные велосипеды в поездах с ненумерованными местами разрешено в тамбурах головных вагонов (по одному велосипеду на тамбур). Стоимость провоза неразобранного велосипеда железнодорожным транспортом на сегодня равна стоимости билета.