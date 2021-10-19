«Мешает моя машина?» Судебные эксперты установили, кто оставил след обуви на чужом автомобиле

Жительница Горецкого района обратилась в милицию с заявлением о хулиганстве. Вечером она оставила свой легковой автомобиль «Пежо» на парковке возле дома, а утром обнаружила его с механическими повреждениями.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра установлено, что в автомобиле разбиты стекло крышки багажника и зеркало заднего вида, имеются вмятины на левом крыле и водительской двери. Именно на ней специалист ГКСЭ выявил и изъял след обуви.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции в считанные часы задержали двоих 17-летних парней, которые накануне отдыхали в клубе, расположенном неподалеку. По словам очевидцев, один из парней разбил стекло автомобиля камнем, другой – бил по нему ногой.

У одного из парней правоохранители изъяли пару кроссовок и направили в Горецкий межрайонный отдел Госкомитета судебных экспертиз для проведения судебной трасологической экспертизы. По результатам сравнительного исследования судебным экспертом установлено, что след обуви, изъятый на месте происшествия, оставлен подошвой правой кроссовки одного из задержанных.

Горецким районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области