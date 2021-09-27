Меры безопасности при пользовании газом в быту в осенне-зимний период

В настоящее время начался отопительный период. Одним из источников получения тепловой энергии являются газовые котлы. Широкая востребованность природного газа в качестве топлива легко объясняется его доступностью и низкой стоимостью.

Каждый пользователь обязан ознакомиться с условиями и правилами эксплуатации, знать и выполнять их, ведь он имеет дело с электричеством и газом, и нарушения могут привести к печальным последствиям. Среди распространённых опасных факторов можно выделить взрывы газа и отравление продуктами его сгорания.

В процессе эксплуатации газовых котлов одним из наиболее опасных явлений становится затухание горелки, вследствие чего происходит поступление газа в помещение. Причин у этого может быть несколько, например, снижение давления в сети, отсутствие тяги, отключение напряжения. При возникновении подобных проблем необходимо немедленно прекратить подачу газа к горелке. К счастью, множество современных отопительных котлов оснащены системами автоматического контроля.

Самыми распространенными причинами остановки работы газового оборудования в отопительный период являются:

«обмерзание» дымохода;

низкое напряжение в сети;

понижение давления газа.

Домовладельцам следует помнить, что нужно постоянно контролировать уровень воды в котле и системе отопления, так как снижение ее объема ниже допустимой отметки приводит к перегреву поверхностей котла.

Монтаж, наладку и обслуживание газовых котлов должны проводить только специализированные организации. При этом их сотрудники обязаны провести обучение владельцев котла и сделать об этом отметку в паспорте.

В целях недопущения несчастных случаев среди населения необходимо:

строго соблюдать руководство по эксплуатации газового котла;

обеспечивать своевременную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов;

обеспечивать необходимый приток воздуха в помещение, в котором расположен газовый котел;

иметь договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт газового котла.

При выявлении неисправности газоиспользующего оборудования, газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности, дымовых и вентиляционных каналов, необходимо немедленно сообщать в газоснабжающую организацию о необходимости отключения газоиспользующего оборудования.

Начальник группы энергогазинспекции Бобруйского межрайонного отделения филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области Рокашевич С. А.