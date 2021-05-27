Медики рекомендуют ежегодно делать тест на ВИЧ

Медики рекомендуют делать тест на ВИЧ раз в год. Об этом говорится в материале на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заведующий отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Александр Атаманчук отметил: в обществе продолжает жить стереотип, что проходить тестирование на ВИЧ должны лишь какие-то особые категории людей, а остальных это не касается. "Я как медик скажу: чувствовать себя здоровым и быть здоровым - далеко не одно и то же. И тест на ВИЧ - это вовсе не признание того, что человек оступился, а признак его заботы о собственном здоровье", - уверен он.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 21% людей, живущих с ВИЧ, не знают об этом. Попав в организм человека, ВИЧ прогрессирует медленно и почти бессимптомно. В течение многих лет он может никак не тревожить и не проявлять себя. И все это время человек не только постепенно теряет иммунитет, но и является источником заражения для других. Единственный способ узнать, есть в организме инфекция или нет, - это сделать тест на ВИЧ.

Способов это сделать достаточно много, причем среди них есть абсолютно бесплатные и анонимные. К примеру, можно сдать тест на ВИЧ методом ИФА (иммуноферментного анализа). Для этого исследования необходим забор крови, поэтому он проводится в любой медицинской организации, где есть процедурный кабинет. В госучреждениях его можно пройти бесплатно и по желанию анонимно.

В белорусских аптеках продается набор для экспресс-анализа ВИЧ по слюне отечественного производства. Технология проведения проста: с помощью специальной тест-системы (тампона) нужно собрать околодесневую жидкость и поместить во флакон с раствором. Затем раствор капнуть на тест-кассету. Результат будет готов через 15-20 минут - его покажут линии на тест-полоске. Экспресс-тест можно заказать и в интернете.

Кроме того, действуют общественные организации по профилактике ВИЧ. Их еще называют ВИЧ-сервисными - они работают с группами населения, которые считаются особо уязвимыми к ВИЧ. Эти организации являются некоммерческими, все услуги в них оказываются бесплатно и на анонимной основе.