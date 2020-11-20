Медицинские маски улавливают около 95-98% вдыхаемых частиц – центр гигиены

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) пояснили, какие бывают маски и в чем их различие. Соответствующая информация размещена на сайте центра.

Маски можно разделить на две группы: медицинские (хирургические) одноразового применения и немедицинские, как правило, многоразового применения.

Вне зависимости от типа маска помогает снизить риск распространения вирусов в окружающей среде и тем самым вероятность заражения других людей. "Медицинские и немедицинские маски различаются по степени фильтрации. Если медицинские маски улавливают около 95-98% вдыхаемых частиц, то эффективность фильтрации немедицинских масок и повязок гораздо ниже (до 50%), зависит от количества слоев и плотности материала", - отметили в РЦГЭиОЗ.

Специалисты пояснили, что современная медицинская маска одноразового применения состоит из фильтрующего слоя, который располагается между двумя внешними (трехслойные маски), а также гибкой алюминиевой вставки (носового зажима) для обеспечения более плотного прилегания. Маска закрепляется с помощью эластичных ушных петель (завязок, резинок). Медицинские маски изготовлены из синтетического нетканого материала, их средний слой выполняет фильтрующую функцию.

Немедицинские маски (защитные маски, повязки и др.) чаще всего изготовлены из ткани. Они могут быть промышленного производства или изготавливаться самостоятельно, и, как правило, в отличие от медицинских масок на них отсутствуют стандарты производства.

Основная функция маски заключается в барьерной задержке капель влаги, которые образуются при кашле и чихании и в которых могут находиться во взвешенном состоянии микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.). Правильное применение масок может в определенной степени ограничить их распространение.

Использовать маски следует во всех местах, где невозможно обеспечить социальную дистанцию (например, в общественном транспорте, магазинах, замкнутом пространстве, помещении и на улице в местах скопления людей и т.д.) вне зависимости от поры года.