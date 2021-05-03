МЧС: ветер утихнет к концу дня

В Беларуси ветер утихнет к концу дня. Об этом сообщили в МЧС.

"В некоторых населенных пунктах зафиксированы случаи повреждения конструкций вследствие падения деревьев. В Минске работниками МЧС в четырех случаях была оказана помощь по распиловке упавших деревьев на проезжую часть и автомобили", - отметили в МЧС.

Ветер окончательно утихнет к концу дня. "Если вы видите, что кому-то угрожает опасность, набирайте номер телефона МЧС 101 или 112. И, конечно же, держитесь вдали от неустойчивых конструкций, линий электропередачи, деревьев. Берегите себя", - добавили в ведомстве.