МЧС рассказало, какие автомобили горят чаще

В МЧС рассказали, какие автомобили горят чаще и что делать, если вдруг он загорелся.

"Автомобиль - это средство комфортного передвижения, но, к сожалению, не редки случаи их возгорания. С начала месяца на территории Витебской области уничтожены и повреждены уже пять автомобилей", - отметили в Витебском областном управлении МЧС. Так, в Новополоцке 1 июня загорелся автомобиль, находящийся в гараже. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. В результате огнем уничтожен автомобиль, в гараже повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены и имущество.

14 июня опять же в Новополоцке поступает сообщение о возгорании автомобиля. В результате поврежден моторный отсек, кузов автомобиля. Рассматриваемая версия - короткое замыкание реле блока управления системы охлаждения двигателя. Ночью 15 июня в городе Докшицы горел автомобиль. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание проводки). Утром 15 июня в агрогородке Новка Витебского района из-за пожара в автомобиле повреждена приборная панель. Возможная причина - тоже нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Днем 15 июня горел автомобиль в городе Дубровно, там огнем был поврежден моторный отсек. И в данном случае скорее всего причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

"По статистике в большинстве случаев горение в автомобиле начинается под капотом из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы, реже - при проведении огневых работ, дорожно-транспортном происшествии", - пояснили в областном управлении.

МЧС напоминает: как только в салоне автомобиля почувствуется запах бензина, горелой резины, надо немедленно остановить машину и выяснить причину. А если из-под капота пошел дым, нельзя терять ни секунды, нужно немедленно вызывать спасателей. "Но предпринимать самостоятельно действия по тушению тоже важно, так как автомобиль может полностью выгореть за считанные минуты. Для начала нужно приоткрыть капот, в появившуюся щель вставить раструб огнетушителя и сбить пламя. Только потом можно осторожно открывать капот, чтобы избежать резкого притока воздуха и усиления горения. Так как крышка капота может быть горячей, лучше открывать ее в перчатках. Также важно любым способом обесточить автомобиль. Если же огнетушителя по каким-то причинам нет, можно использовать песок, землю, накидку, одежду. Помните: если горение распространилось в ту часть автомобиля, где находится бензобак или газовый баллон, единственное, что вам следует сделать, - это быстро покинуть машину и отойти на безопасное расстояние", - рассказали сотрудники ведомства.

Исправность автомобиля, строгое соблюдение правил эксплуатации, грамотные действия водителя в случае возгорания - важные условия сохранения жизни людей.

"Горят как и новые автомобили, так и старые. Вывод один: от пожара не застрахован никто. Поэтому укомплектовывайте свой автомобиль первичными средствами пожаротушения, проходите вовремя технический осмотр", - напомнили в МЧС.