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Профилактика

Спасатели проводят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая

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Спасатели проводят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая

На Бобруйщине проходят профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая.

Жаркая погода может навредить не только людям, но и сельскохозяйственной технике. Когда на градуснике выше 30, то комбайны нагреваются в два-три раза сильнее. Именно в это время любой фактор - брошенный окурок, неосторожность при использовании открытого огня, либо искра от сельскохозяйственной техники является прямой угрозой возникновения пожара.

Работники МЧС во время рейдов проверяют наличие на технике  первичных средств пожаротушения – огнетушители, лопаты, полотнище. Напоминают работникам о действиях в случае пожара и правилах пользования огнетушителями.

Проезжая по населенным пунктам, спасатели оставляют листовки и буклеты в почтовые ящики с напоминаниями главных правил безопасности дома и на приусадебном участке.

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