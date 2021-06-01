МЧС проводит акцию “Каникулы без дыма и огня”

Стартует республиканская акция "Каникулы без дыма и огня", сообщили в пресс-службе МЧС.

"Летние каникулы - это отдых, путешествия, приключения и открытия. Это веселье, радость, движение, новые ощущения и впечатления. Чтобы каникулы для детей прошли без чрезвычайных ситуаций и не были омрачены трагическими событиями, должны постараться взрослые. Помогать им в этом на протяжении всех летних месяцев будут спасатели, наполняя досуг ребят множеством полезных обучающих мероприятий, которые станут частью республиканской акции "Каникулы без дыма и огня", - рассказали в пресс-службе.

Главная цель - предупредить пожары по причине шалостей с огнем, гибель и травматизм детей. Акция будет проходить с 1 июня по 31 августа в летних оздоровительных и пришкольных лагерях, где основной аудиторией станут школьники разных возрастов.

В этом году пропагандисты МЧС изрядно постарались, предложив максимально современные, увлекательные и в то же время полезные мероприятия, в том числе и онлайн. Это игры "Где логика?", "Секрет безопасности" с использованием видеосвязи, квизы по безопасности на различных интернет-платформах, мастер-классы, экскурсии по центрам безопасности, музеям и пожарным частям. Найдется место и новым формам работы, которые разработал республиканский центр пропаганды. Самые смекалистые и быстрые смогут поучаствовать в квест-игре "Шифр безопасности", спортивные - блеснуть физической формой в "Спортландии безопасности", талантливые - сыграть в театрализованных представлениях "Сказки-безопаски на новый лад", а творческие - поучаствовать с отрядом в конкурсе "Безопасная клумба" или сделать креативное селфи с атрибутами МЧС. Будут и выездные мероприятия: все желающие смогут поучаствовать в игре "Школа юных спасателей" на базе пожарных частей. Также в лагерях планируются масштабные дни МЧС и встречи в формате "МЧС-ЛЭНД".

21 июня в Беларуси отмечают День отца. В этот день особое внимание обращено будет к папам, которые наравне с мамами вносят свой большой вклад в становление и развитие ребенка. Работники МЧС также решили уделить внимание роли отца в воспитании детей, в том числе и формировании культуры безопасности. Для этого предложили активным папам вместе с их детьми создать свою "безопасную" родословную книгу, "безопасный" кулинарный шедевр, спеть "хит безопасности" и подготовить зажигательный танец, организовав видеосъемку этих увлекательных занятий.

Кроме того, во время акции работников детских оздоровительных и пришкольных лагерей, в том числе дежурный персонал, будут обучать правилам пожарной безопасности.

"Все эти мероприятия необходимы, чтобы напомнить взрослым: в вопросах безопасности расслабляться нельзя. Проведенная в такой легкой и непринужденной форме образовательно-воспитательная работа с подрастающим поколением позволит уберечь детей от необдуманных и опасных поступков, - отметили в ведомстве. - Помогать работникам МЧС стоять на страже безопасного детского отдыха будут юные спасатели-пожарные, студенты, а также представители БДПО, ОСВОД, отделов и учреждений культуры".