МЧС приглашает принять участие в конкурсе на лучшее оформление приусадебного участка

Любите проводить время на природе? Создаете необычные подделки для своего любимого участка? МЧС предлагает расширить горизонты творчества и принять участие в конкурсе на лучшее оформление приусадебного участка, агроусадьбы на тему «Ландшафтный дизайн МЧС», проводимого в рамках республиканской акции "С заботой о безопасности малой Родины».

Участникам необходимо представить свой гармоничный дизайн придомовой территории садовых, огородных, дачных и приусадебных участков в стиле МЧС. При создании безопасного участка рекомендуется установить декоративные элементы, композиции из кованых изделий для ландшафта, поделки, изготовленные своими руками. Можно оборудовать арт-объект, скульптуру малых форм, декоративный элемент по тематике безопасности жизнедеятельности. Отдельным элементом оборудованного участка может стать цветочная композиция или оформленный цветник (клумба) в стиле МЧС.Участок может быть оформлен как на современный лад, так и с использованием исторической тематики.

Конкурсные работы (фото-, видеопрезентации) принимаются до 28 июля на электронную почту (e-mail: 112bgrochs@bobrmchs.gov.by ). ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите название работы, имя и фамилию участника, контактный телефон и e-mail.

Лучшие работы награждаются дипломами и подарками, а также отправляются на областной этап!