МЧС предлагает бобруйчанам принять участие в творческих конкурсах

Сам себе дизайнер...

Любите проводить время на природе? Создаете и строите своими руками? МЧС предлагает расширить горизонты творчества и принять участие в конкурсе на лучшее оформление приусадебного участка, агроусадьбы на тему «Ландшафтный дизайн МЧС», проводимом в рамках республиканской акции «С заботой о безопаснос­ти малой Родины».

Участникам необходимо представить свои гармоничные дизайны придомовой территории садовых, огородных, дачных и приусадебных участков в стиле МЧС. При создании безопасного участка рекомендуется установить декоративные элементы, композиции из кованых изделий для ландшафта, поделки, изготовленные своими руками. Можно оборудовать арт-объект, скульптуру малых форм, декоративный элемент по тематике безопасности жизнедеятельности. Приветствуется создание креативной цветочной композиции или клумбы в стиле МЧС. Участок может быть оформлен как на современный лад, так и с использованием исторической тематики.

Конкурсные работы (фото-, видеопрезентации) принимаются до 25 июля на электронную почту (e-mail: 112bgrochs@bobrmchs.gov.by). Надо указать название работы, имя и фамилию участника, контактный телефон и e-mail.

…поэт и певец

Вы веселый, творческий пожилой человек? Любите петь? Тогда смело можете участ­вовать в конкурсе «Частушки безопасности». Участники (или коллективы) предоставляют видеоролик, в котором надо кратко рассказать о себе и исполнить не менее 5 оригинальных (или авторских) частушек на тему безопасности жизнедеятельности. Можно использовать любой аккомпанемент (сопровождение живых инструментов, фонограмму), мультимедийное и другое оборудование. Видеозапись нужно отправить до 21 июля на электронную почту (e-mail: 112bgrochs@bobrmchs.gov.by), не забыв указать имя и фамилию участника конкурса, контактный телефон и e-mail.

Не стесняйтесь обратиться за помощью к детям и внукам. Победители обоих конкурсов будут по достоинству награждены призами от организаторов.