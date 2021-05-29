МЧС подготовило памятку для родителей к летним каникулам, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Начинаются летние каникулы. Многие ребята отправятся в гости к бабушкам и дедушкам или в лагеря отдыха, некоторые останутся дома. Задача взрослых - уберечь детей от необдуманных поступков, - рассказали в пресс-службе. - Умеет ли ребенок вести себя, знает ли правила безопасности - это то, о чем необходимо поговорить в первую очередь. Психологи отмечают, что даже взрослому необходимо возвращаться к теме каждые полгода, чтобы ее не забыть".

Ребенок младшего школьного возраста должен знать домашний адрес и номер телефона. "Научите его пользоваться мобильным, чтобы при необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, вам на работу. Возле телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться. Объясните ему, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать на помощь, ни в коем случае нельзя прятаться. Спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах", - отметили в ведомстве.

Не разрешайте ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи. Ни под каким предлогом не оставляйте без присмотра малолетних детей. Дайте ребенку какое-нибудь задание, поручение, чтобы в ваше отсутствие он был занят полезным и интересным делом.

Отправляя детей в деревню или на дачу, еще раз напомните им об основах безопасности. Ведь игры со спичками на чердаках, сеновалах, в сараях, поджигание сухой травы, тополиного пуха - достаточно частое "развлечение" детей дошкольного и младшего школьного возраста. Если вы затеяли на даче длительное строительство или ремонт, следует оградить опасные участки. Инструменты и материалы необходимо убирать в недоступные для детей места, доставая их по мере необходимости. Следует объяснить малышам, что игры на стройке или в местах, где ведется ремонт, небезопасны.

Деревня или дача - это не только отдых, но и уход за садом и огородом. Если вы обработали овощи химикатами, обязательно обезопасьте территорию каким-либо ограждением и доходчиво объясните ребенку, что заходить туда строго-настрого запрещено, а тем более срывать и пробовать что-то на вкус. Уберите лекарства и химические вещества, необходимые как для сада-огорода, так и для бытовых нужд, в недоступные для ребенка места. Позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых растений. Если недалеко лес, покажите и расскажите ребенку, какие растения и ягоды нельзя трогать и тем более есть. Занимаясь хозяйственными делами, не забывайте, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе - вы должны знать, где он и с кем играет. Если речь идет о маленьких детях, здесь совет один: не оставляйте их без присмотра даже на несколько минут.

Немало разочарований и несчастий приносят такие места отдыха, как водоемы. Не отпускайте ребенка купаться одного, всегда контролируйте ситуацию. Не позволяйте купаться больше 10 минут, нырять в незнакомых местах, баловаться в воде.

Главное - научить детей, что нельзя общаться с незнакомыми людьми. Спросите у ребенка, что он будет делать, если вдруг останется один дома и в дверь кто-то позвонит. Скажет ли он, что мамы нет дома или вовсе откроет дверь малознакомому человеку, это важно узнать и понять заранее.

Летом дети большинство времени проводят играя на улице. Но что делать, если подойдет бездомная собака, начнет рычать и лаять? Объясните, что нельзя убегать, махать руками и делать другие резкие движения, смотреть ей в глаза и паниковать. Лучший вариант - остановиться, дать команду "фу!" или "сидеть!", а затем медленно двигаться в укрытие.

Кроме того, ежедневно следует напоминать своему ребенку о правилах дорожного движения. Это касается не только того, как и где переходить дорогу, но и как ездить на велосипеде, ведь это одно из любимых летних занятий у детей. К слову, до 14 лет кататься по дорогам и улицам строго запрещено. Это относится и к дворам, где ездят машины. Тем, кому еще нет 14, можно двигаться по велодорожкам и закрытым для автомобилей площадкам.

"Конечно, невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет сделать это лучше, чем родители. Внимание, любовь и забота - лучшие средства для защиты вашего малыша от возможной беды. И помните: ребенок всегда смотрит на вас. Поэтому пусть ваш пример соблюдения правил безопасности научит его и подарит ему здоровое, счастливое и безопасное детство", - добавили в МЧС.