МЧС напоминает: запрещено выбрасывать табачные изделия и спички непотушенными

5 февраля 2021 в 8.54 по телефону «112» поступило сообщение о пожаре в гараже по улице Орджоникидзе. О случившемся сообщил сторож ПГСК. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение внутри гаража, создалось плотное задымление. В результате пожара в гараже повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Как рассказал мужчина, пользующийся гаражом, накануне вечером перед уходом домой он покурил, а окурок бросил на пол, где лежал автомобильный коврик… Вероятно, непотушенный окурок и стал причиной пожара.

МЧС напоминает: в соответствии с правилами пожарной безопасности не допускается оставлять без присмотра зажженные свечи, работающие теплогенерирующие аппараты (если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них), курить папиросы, сигары, сигареты и подобные табачные изделия в кровати или ином месте для сна, а также выбрасывать их и спички непотушенными, в том числе из оконных проемов, с балконов (лоджий) жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории.