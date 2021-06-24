МЧС напоминает: введен запрет на посещение лесов

С 23.06.21 запрет на посещение лесов введен в 20 районах Могилевской области: Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Горецком, Дрибинском, Кировском, Климовичском, Кличевском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Круглянском, Могилевском, Мстиславском, Осиповичском, Славгородском, Чаусском, Чериковском, Шкловском. Это значит, что запрещено находится в лесных массивах этих районов, также ограничение действует и на въезд в них транспортных средств, за исключением служебного.

За нарушение запрета можно получить штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если по вине человека загорелся лес, нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

Изможденная жарой земля, сухостой – благодатная почва для разгула огня. Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок и загорится все кругом, а если еще и ветреная погода, то жди беды: мгновенно могут сгореть и дома, и надворные постройки. Поэтому воздержитесь от сжигания мусора, разведения костров. Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки. Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Попробуйте сбить пламя веником из зеленых веток, невысоким деревцем, мешковиной, брезентом или одеждой. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаждались и не загорелись.

Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или лесхоз о месте и времени пожара, а также о возможных его причинах.

Если справиться своими силами невозможно – как можно быстрее покиньте опасное место. Звоните по телефонам 101 или 112.