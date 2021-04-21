МЧС напоминает правила пожарной безопасности в общежитии

Каждый человек в своей жизни должен иметь место, где он может почувствовать себя в безопасности, побыть наедине со своими мыслями или получить поддержку близких.

К сожалению, такой уголок есть не у всех, но государство делает все возможное, чтобы он был у каждого – пусть и не свой собственный. Таким домом для многих становится общежитие. Однако, проживая там, не все осознают, что в слове «общежитие» скрыто словосочетание «общее жилье», где поведение и образ жизни его жильцов сказываются не только на них самих, но и на тех, кто обитает по соседству.

Это касается как бытовых вопросов, так и пожарной безопасности. По статистике МЧС, с 2016 года по сегодняшний день в общежитиях произошло 139 пожаров, в которых погибли 9, а травмированы 29 человек. Короткое замыкание, оставленные без присмотра электроприборы, неосторожное обращение с огнем при курении – это далеко не весь список причин огненных происшествий, случающихся в общежитиях.

Именно поэтому, чтобы в очередной раз напомнить о безопасности и предупредить новые случаи пожаров, Республиканский центр пропаганды МЧС снял фильм, в котором на реальных примерах вы узнаете, как может быть опасна стихия огня в стенах «общего дома», к каким последствиям может привести несоблюдение мер безопасности и что нужно делать, чтобы не стать жертвой пожара самому и причиной трагедии для других.