МЧС напоминает правила эксплуатации печей

Даже в летний период многим хозяевам приходится воспользоваться печкой. Причины разные - чтобы сырости поменьше было, спалить бытовой мусор, немного прогреть дачу, в конце концов, протопить баню. Казалось бы, что печи и теплогенерирующие устройства как причины пожаров не должны в летний период фигурировать в сводках спасателей, однако некоторые умудряются навредить себе даже на стадии растопки, попросту не зная простых правил.
МЧС напоминает, при эксплуатации печей и теплогенерирующих аппаратов не допускается:
- применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие
- жидкости;
- осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода
- топливника;
- осуществлять топку с открытыми дверцами,
- их перекаливание;
- размещать горючие вещества и материалы на них и в
- непосредственной близости от топочных отверстий;
- оставлять без присмотра топящиеся печи.
- Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые
- каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин,
- а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме
- чердачного помещения – оштукатурены и побелены.
Не стоит забывать, что запрещено использовать ЛВЖ и ГЖ для разжигания костров и мангалов. А вот хранить такие вещества согласно правилам допускается только в хозяйственных строениях и сооружениях, гаражах в плотно закрывающейся металлической таре, предназначенной для этих целей.