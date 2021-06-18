МЧС напоминает правила эксплуатации печей

Даже в летний период многим хозяевам приходится воспользоваться печкой. Причины разные - чтобы сырости поменьше было, спалить бытовой мусор, немного прогреть дачу, в конце концов, протопить баню. Казалось бы, что печи и теплогенерирующие устройства как причины пожаров не должны в летний период фигурировать в сводках спасателей, однако некоторые умудряются навредить себе даже на стадии растопки, попросту не зная простых правил.

МЧС напоминает, при эксплуатации печей и теплогенерирующих аппаратов не допускается:

применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие

жидкости;

осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода

топливника;

осуществлять топку с открытыми дверцами,

их перекаливание;

размещать горючие вещества и материалы на них и в

непосредственной близости от топочных отверстий;

оставлять без присмотра топящиеся печи.

Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые

каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин,

а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме

чердачного помещения – оштукатурены и побелены.

Не стоит забывать, что запрещено использовать ЛВЖ и ГЖ для разжигания костров и мангалов. А вот хранить такие вещества согласно правилам допускается только в хозяйственных строениях и сооружениях, гаражах в плотно закрывающейся металлической таре, предназначенной для этих целей.