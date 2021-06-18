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Профилактика

МЧС напоминает правила эксплуатации печей

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МЧС напоминает правила эксплуатации печей

Даже в летний период многим хозяевам приходится воспользоваться печкой. Причины разные - чтобы сырости поменьше было, спалить бытовой мусор, немного прогреть дачу, в конце концов, протопить баню. Казалось бы, что печи и теплогенерирующие устройства как причины пожаров не должны в летний период фигурировать в сводках спасателей, однако некоторые умудряются навредить себе даже на стадии растопки, попросту не зная простых правил.

МЧС напоминает, при эксплуатации печей и теплогенерирующих аппаратов не допускается:

  • применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие
  • жидкости;
  • осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода
  • топливника;
  • осуществлять топку с открытыми дверцами,
  • их перекаливание;
  • размещать горючие вещества и материалы на них и в
  • непосредственной близости от топочных отверстий;
  • оставлять без присмотра топящиеся печи.
  •  Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые
  • каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин,
  • а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме
  • чердачного помещения – оштукатурены и побелены.

Не стоит забывать, что запрещено использовать ЛВЖ и ГЖ для разжигания костров и мангалов. А вот хранить такие вещества согласно правилам допускается только в хозяйственных строениях и сооружениях, гаражах в плотно закрывающейся металлической таре, предназначенной для этих целей.

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