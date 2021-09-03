МЧС напоминает: не оставляйте детей одних

Спасатели Бобрущины поздравляют всех школьников и их родителей с Новым учебным годом! Знания правил безопасности не менее актуальны, чем физика или математика. Тем более, что большинство школьников, как правило, остаются после учебы дома одни. Рано или поздно перед родителями встает вопрос: оставлять ли ребенка дома одного? Бабушки вспоминают, что в свое время детей оставляли дома на целый день — и ничего.

Но следует понимать, что каждый ребенок уникален и взрослеет по-своему: у каждого свой темперамент, многое зависит и от родителей. Не следует подстраиваться под чужое мнение. Каждый родитель сам должен чувствовать, когда придет время, и ребенок будет готов оставаться дома один.

Для того чтобы беда не пришла в ваш дом, сформулируем основные правила, которые должен знать каждый родитель.

Следует объяснить вашему ребенку:

простые физические законы (поджечь – загорится, не закрыть кран – зальет, сунуть металлический предмет в розетку – ударит током);

правила поведения в экстремальных и экстренных ситуациях (при обнаружении дыма - открыть окно и позвонить пожарным; залить огонь водой или закрыть одеялом);

как пользоваться мобильным и обычным телефоном, вызывая маму, папу, другого родственника или доверенного взрослого;

что надо обращаться за помощью к соседям, в службу МЧС по телефону 101 или 112.

Что необходимо делать ребенку, если он почувствовал запах газа:

Немедленно сообщить об этом взрослым. Звонить по телефону надо от соседей, так как и в телефонном аппарате может проскочить малейшая искра.

Открыть окна, чтобы помещение проветрилось.

Не зажигать огонь и не трогать электроприборы, в том числе выключатели света.

Срочно покинуть помещение, обратившись за помощью к соседям, если рядом нет взрослых.

Электричество. В каждом современном доме большое количество электроприборов, проводов, розеток. Необходимо объяснить ребенку, что электричество не любит контакта с человеком, а также с металлическими предметами и водой. Главное правило для взрослых: не оставляйте электроприборы включенными, особенно если ребенок остается один дома. Простая привычка выключать приборы из розеток поможет избежать неприятностей.

С чем нельзя играть:

Спички и зажигалки.

Розетки, электроприборы (утюг, чайник).

Газовая плита.

Бензин и другие жидкости, которые легко воспламеняются.

Итак, подведем итог. Для того, чтобы быть спокойным за свое чадо, желательно не оставлять его без присмотра. Ведь даже соблюдение всех необходимых правил безопасности не способно застраховать от несчастного случая. Если уж взять ребенка с собой не представляется возможным, а оставить его не с кем, то предварительно следует предусмотреть все неблагоприятные сценарии. В первую очередь необходимо спрятать спички и другие зажигательные предметы в надежное место, выключить все электроприборы, ну и, конечно же, поговорить с малышом и рассказать ему о правилах поведения, когда рядом нет взрослых. Ведь зачастую чиркнуть спичкой о коробок под силу даже самому маленькому ребенку, а вот сообразить, что от разгорающегося огонька нужно убегать и звать на помощь взрослых, он не в состоянии. Сознание того, что ваш ребенок знает о правилах поведения в экстремальных ситуациях, позволит вам чувствовать себя намного спокойнее. Ведь только знание элементарных требований безопасности и уверенность в том, что ваши дети эти требования выполняют, позволит ответить на главный вопрос – «Оставить – не оставить…?»