МЧС напоминает: не оставляйте детей одних

Практически ежедневно в Республике происходят ЧС с участием детей. В зоне риска дети всех возрастных групп: от рождения до 17 лет. Главная причина - отсутствие должного надзора.
Так, 25 мая из окна четвертого этажа в Славгороде выпал двухлетний ребенок. Как выяснилось, пока мама находилась в ванной, старшая дочь открыла окно на кухне, чтобы позвать домой брата и сестру. Не закрыв окно, она вышла, а мальчик подтянул стул, залез на подоконник и, облокотившись о москитную сетку, выпал из окна. С различными телесными повреждениями ребёнок госпитализирован.
Профилактика:
- установите блокираторы открывания окон либо специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов;
- используйте ограничители открывания окон со стальным тросом, которые позволят открыть окно только на длину троса;
- оборудуйте окна специальными накладными ручками на замке с комплектом ключей;
- отодвиньте от окон все виды мебели и не оставляйте в комнате детские стульчики и табуретки;
- не устанавливайте москитную сетку – ребенок воспринимает ее как преграду и опирается;
- не оставляйте окна открытыми настежь, если в квартире ребенок;
- не позволяйте ребенку играть на подоконнике.
5 апреля в емкости для дождевой воды (50 литров, частично закопана в землю) на территории частного домовладения в д. Углы Новогрудского р-на Гродненской области утонул полуторагодовалый мальчик.
Профилактика:
- помните, особую опасность для малолетних детей представляют любые емкости с водой (копани, ванны, бочки, бассейны, ведра, лужи и др.).
- малолетние дети всегда должны быть в поле зрения родителей, а возле водоема - на расстоянии вытянутой руки, чтобы в любой момент успеть прийти на помощь.
Родители зачастую даже не подозревают о том, что те или иные предметы могут представлять опасность для ребенка. Взгляните на мир глазами своего ребенка. Опуститесь на уровень роста малыша и посмотрите, какие предметы могут вызвать у него интерес и в то же время причинить вред? Скатерть со стоящей на ней вазой или горячим чаем, шнуры от телевизора и компьютера, горячие кастрюли и сковороды на плите, приоткрытое окно или солнечные зайчики в водоеме? Внимательно посмотрите вокруг и уберите те предметы, до которых может дотянуться ребенок.
Подросткам и несовершеннолетним также нужно напоминать о безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность приводят к трагедиям:
Пример: 27 мая на реке Сож в Кричеве группа подростков, учащихся местного колледжа, решили переплыть реку. На середине водоема один из ребят начал тонуть, он пытался бороться с течением, но, к сожалению, безуспешно. 16-летний парень утонул.
Пример: 6 июня в водоеме в агрогородке Хотюхово Крупского района Минской области утонула 14-летняя девочка. Подросток прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду. Находившийся неподалеку мужчина достал девочку из водоема. К сожалению, реанимировать ребенка не удалось.
Пример: 5 июня в Малоритском районе утонул 14-летний ребенок. Мальчик гостил у 27-летней сестры в д. Доропеевичи. Вечером он пошел гулять со своим 10-летним другом, решил искупаться и утонул.
Свод правил, которые должны неукоснительно соблюдаться на водоемах:
- Купаться можно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, при температуре воды не ниже +18 градусов и температуре воздуха+20.
- Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения!
- Если не умеете плавать - купайтесь исключительно возле берега. Если умеете плавать,- не переоцените своих возможностей. Ведь на глубине подстерегает масса опасностей: водоворот, холодное течение, судороги, плохое самочувствие.
- Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. Нужно уметь "отдыхать" на воде. Для этого обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть.
- Не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых местах.
- Если Вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно под небольшим углом, приближаясь к берегу.
- Не теряйтесь, даже если попали в водоворот. Нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть.
- Не подплывайте к близко идущим судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них.
- Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду. При необходимости залезть в лодку делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее.
- Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами - вас может унести далеко от берега.
- Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Не ныряйте в незнакомых местах, не подавайте ложных сигналов бедствия.
- Не оставляйте малолетних детей у воды без присмотра даже на несколько минут, так как они могут стать роковыми.
- РОДИТЕЛИ! Объясните детям, что за всей своей прозрачностью и заманчивостью, вода - коварна и опасна, а там где сильное течение, вообще к воде приближаться нельзя!