МЧС напоминает: не оставляйте детей одних

Практически ежедневно в Республике происходят ЧС с участием детей. В зоне риска дети всех возрастных групп: от рождения до 17 лет. Главная причина - отсутствие должного надзора.

Так, 25 мая из окна четвертого этажа в Славгороде выпал двухлетний ребенок. Как выяснилось, пока мама находилась в ванной, старшая дочь открыла окно на кухне, чтобы позвать домой брата и сестру. Не закрыв окно, она вышла, а мальчик подтянул стул, залез на подоконник и, облокотившись о москитную сетку, выпал из окна. С различными телесными повреждениями ребёнок госпитализирован.

Профилактика:

установите блокираторы открывания окон либо специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов;

используйте ограничители открывания окон со стальным тросом, которые позволят открыть окно только на длину троса;

оборудуйте окна специальными накладными ручками на замке с комплектом ключей;

отодвиньте от окон все виды мебели и не оставляйте в комнате детские стульчики и табуретки;

не устанавливайте москитную сетку – ребенок воспринимает ее как преграду и опирается;

не оставляйте окна открытыми настежь, если в квартире ребенок;

не позволяйте ребенку играть на подоконнике.

5 апреля в емкости для дождевой воды (50 литров, частично закопана в землю) на территории частного домовладения в д. Углы Новогрудского р-на Гродненской области утонул полуторагодовалый мальчик.

Профилактика:

помните, особую опасность для малолетних детей представляют любые емкости с водой (копани, ванны, бочки, бассейны, ведра, лужи и др.).

малолетние дети всегда должны быть в поле зрения родителей, а возле водоема - на расстоянии вытянутой руки, чтобы в любой момент успеть прийти на помощь.

Родители зачастую даже не подозревают о том, что те или иные предметы могут представлять опасность для ребенка. Взгляните на мир глазами своего ребенка. Опуститесь на уровень роста малыша и посмотрите, какие предметы могут вызвать у него интерес и в то же время причинить вред? Скатерть со стоящей на ней вазой или горячим чаем, шнуры от телевизора и компьютера, горячие кастрюли и сковороды на плите, приоткрытое окно или солнечные зайчики в водоеме? Внимательно посмотрите вокруг и уберите те предметы, до которых может дотянуться ребенок.

Подросткам и несовершеннолетним также нужно напоминать о безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность приводят к трагедиям:

Пример: 27 мая на реке Сож в Кричеве группа подростков, учащихся местного колледжа, решили переплыть реку. На середине водоема один из ребят начал тонуть, он пытался бороться с течением, но, к сожалению, безуспешно. 16-летний парень утонул.

Пример: 6 июня в водоеме в агрогородке Хотюхово Крупского района Минской области утонула 14-летняя девочка. Подросток прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду. Находившийся неподалеку мужчина достал девочку из водоема. К сожалению, реанимировать ребенка не удалось.

Пример: 5 июня в Малоритском районе утонул 14-летний ребенок. Мальчик гостил у 27-летней сестры в д. Доропеевичи. Вечером он пошел гулять со своим 10-летним другом, решил искупаться и утонул.

Свод правил, которые должны неукоснительно соблюдаться на водоемах: