0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

МЧС напоминает: не оставляйте детей одних

113 0

МЧС напоминает: не оставляйте детей одних

«Не оставляйте детей одних!» – НЕ единственное правило для родителей!

Как показывает практика, большинство травм происходит по вине родителей – недоглядели, не объяснили. Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни.

Разберем пару ситуаций, которые представляют опасности для детей. Тем более, что на дворе весна, и большую часть свободного времени наше чадо проводит на улице.

СТРОЙКА

Опасные игры на стройках переживают сегодня настоящий бум. Дети для лазания и прыжков находят замороженные стройки и пустующие промышленные объекты. Место возведения нового сооружения является очень опасным для детей, ведь здесь может находиться сложное электрооборудование, выкопано множество глубоких ям, использоваться небезопасная спецтехника, открытые площадки, котлованы с арматурой, горы песка и многое другое.

На что следует внимание для обеспечения безопасности ребенка?

  • всегда держите ребенка за руку вблизи потенциально опасных мест;
  • объясняйте и проговаривайте ребенку опасность игр на стройке;
  • не оставляйте детей без присмотра.

ИГРЫ НА УЛИЦЕ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Считается, что детская площадка – это своеобразный островок безопасности. Здесь запрещён выгул собак, парковка машин, употребление алкоголя, курение. Но, тем не менее, на ней дети подвержены другим опасностям – велик риск получить травму при падении, ударе обо что-либо, а если какие-то детали конструкций неисправны, то и вовсе не далеко до беды.

Чтобы избежать травм на детской площадке:

  • запретите ребенку близко подходить к раскачивающимся качелям;
  • не разрешайте детям кататься с горки, на которой нет ограждений. Спуск горки должен иметь защитные бортики;
  • старайтесь выбирать детские площадки в тихом и спокойном месте, оборудованные безопасным резиновым покрытием;
  • всегда находитесь рядом с ребенком и подстраховывайте его, даже, если он усиленно сопротивляется.

Помните о безопасности и берегите детей!

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿