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Профилактика

МЧС напоминает: купание в нетрезвом виде опасно для жизни

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МЧС напоминает: купание в нетрезвом виде опасно для жизни

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей.

Важно! Нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде.

Запрещается:

  • купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни.
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