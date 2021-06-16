МЧС напоминает: купание в нетрезвом виде опасно для жизни

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей.

Важно! Нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде.

Запрещается: