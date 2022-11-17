Мастер народных промыслов провела мастер-класс по созданию вытинанки
7 0
Мастер-класс по созданию вытинанки для педагогов детского сада №66 16 ноября провела Любовь Гарбар – член Белорусского союза мастеров народного творчества, мастер народных промыслов отдела традиционного искусства и ремесел Дворца искусств.
Любовь Александровна поделилась с педагогами своим творчеством и показала основы вырезания вытинанок. Чтобы сотворить красоту, нужно не много – бумага и ножницы, а дальше фантазия подскажет нужное направление.
Участники мастер-класса узнали, что вытинанка имеет неисчерпаемые возможности для практического применения. А дополнила мастер-класс выставка Любови Александровны: рушники, салфетки, декоративные снежинки, елки, игрушки, открытки, панно и многое другое.
Заведующий отделом
традиционного искусства и ремесел
Дворца искусств Ирина Цыганкова, фото автора
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Мастер народных промыслов провела мастер-класс по созданию вытинанки
-
«Хочется приезжать снова и снова». Участники фестиваля национальной драматургии о Бобруйске
-
На церемонии закрытия фестиваля наградили победителей
-
Комедию в одном действии «Прымакі» представили в бобруйском театре на суд жюри и зрителей
-
Бобруйчанка Полина Комаровская: чувство непередаваемых эмоций, благодаря которым хочется возвращаться в театр вновь и вновь, переполняет