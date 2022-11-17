Мастер народных промыслов провела мастер-класс по созданию вытинанки

Мастер-класс по созданию вытинанки для педагогов детского сада №66 16 ноября провела Любовь Гарбар – член Белорусского союза мастеров народного творчества, мастер народных промыслов отдела традиционного искусства и ремесел Дворца искусств.

Любовь Александровна поделилась с педагогами своим творчеством и показала основы вырезания вытинанок. Чтобы сотворить красоту, нужно не много – бумага и ножницы, а дальше фантазия подскажет нужное направление.

Участники мастер-класса узнали, что вытинанка имеет неисчерпаемые возможности для практического применения. А дополнила мастер-класс выставка Любови Александровны: рушники, салфетки, декоративные снежинки, елки, игрушки, открытки, панно и многое другое.

Заведующий отделом

традиционного искусства и ремесел

Дворца искусств Ирина Цыганкова, фото автора