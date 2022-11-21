Мастер-класс в рамках «АРТ-крошечного движения» прошел в Бобруйске

В выставочном зале Бобруйского художественного музея продолжает работу экспозиция «АРТ-Крошечное движение шагает по планете!», где представлены картины маленьких художников из творческого объединения «АРТ-Кроха» гимназии г.п. Глуска. В рамках выставки художественный руководитель объединения Елена Петрова провела для бобруйских ребят музейное занятие по рисованию. В воскресенье, 20 ноября, на творческое мероприятие в выставочный зал пригласили 15 детей с родителями, чтобы вместе создать маленькие художественные шедевры. Тема совместного занятия – зимний пейзаж. Елена Сергеевна во время мастер-класса научила, как правильно смешивать краски и накладывать мазки кистью, чтобы получить нужные оттенки и эффекты на картине. Общего сюжета в рисунке придерживались все участники занятия, но детская фантазия безгранична, поэтому у каждого юного художника получился неповторимый пейзаж зимнего леса.

Художественный руководитель творческого объединения «АРТ-Кроха», учитель изобразительного искусства гимназии Глуска Елена Петрова – очень творческий человек, талантливый педагог, окончила Бобруйский художественный колледж, училась в Витебском государственном университете им. Машерова. На ее занятиях малыши с родителями увлеченно рисуют все, что подсказывает воображение. «Чем раньше ребенок начнет рисовать, тем лучше», – считает Елена Сергеевна.

Маргарита Бушуева