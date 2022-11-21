Массовые катания, горячие напитки, лыжные трассы, музыка и многое другое – где и как отдохнуть зимой в Бобруйске
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С наступлением устойчивой минусовой круглосуточной температуры в городе на Березине начнут работать площадки для отдыха, сообщает Bobrlife.
Бобруйчане и гости города смогут отлично провести время, играя в хоккей на льду в хоккейных коробках, катаясь на коньках на открытых ледовых площадках или посетив массовые катания под праздничную новогоднюю музыку, побывав с семьей или друзьями на лыжных трассах.
В городе будут работать пункты проката зимнего инвентаря. А чтобы не замерзнуть и набраться сил, в некоторых местах будут предложены чай, кофе, мучные кулинарные изделия.
А в новом году состоится городской физкультурно-спортивный праздник «Бобруйская лыжня-2023».
Уже определены места для массового отдыха в зимний период 2022/2023:
Хоккейные коробки
|№
|Адрес расположения
|1
|улица Социалистическая, 160
|2
|переулок Песчаный, 24
|3
|улица Карла Маркса, 265
|4
|улица Минская, 83а
|5
|улица Ульяновская, 51
|6
|улица Ульяновская, 27
|7
|бульвар Приберезинский, 29
|8
|бульвар Приберезинский, 28
|9
|улица Гоголя, 194
|10
|бульвар Приберезинский, 59
|11
|улица Орджоникидзе, 12
|12
|улица Максима Горького, 41
|13
|проспект Строителей, 28
|14
|проспект Строителей, 74
Открытые ледовые площадки
|№
|Адрес расположения
|1
|улица Октябрьская, 117
|2
|улица Урицкого, 76а
|3
|улица Интернациональная, 51
|4
|улица Пушкина, 245
|5
|улица 1-я Луговая, 2
|6
|улица Комсомольская, 21
|7
|площадь Ленина
|8
|Молодежный парк
Лыжные трассы
|№
|Адрес расположения
|1
|Территория, прилегающая к государственному учреждению «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|2
|на территории государственного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска»
|3
|в районе пляжа ДУП «Санаторий имени В.И. Ленина» и городского пляжа
Пункты проката зимнего инвентаря
|№
|Адрес расположения
|1
|бульвар Приберезинский, 33
|2
|улица Карбышева, 11
Перечень объектов общественного питания в местах массового отдыха
|№
|Адрес расположения
|Предлагаемые услуги
|1
|Специализированное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа №1
г. Бобруйска»
|чай, кофе, мучные кулинарные изделия
|2
|площадь Ленина
|чай, кофе, мучные кулинарные изделия
|3
|Молодежный парк
|чай, кофе, мучные кулинарные изделия
Перечень объектов с музыкальным сопровождением в местах массового отдыха
|№
|Адрес
|Спортивные мероприятия
|1
|Государственное учреждение «Хоккей клуб «Бобруйск»
|городской физкультурно-спортивный праздник «Бобруйская лыжня»
|2
|площадь Ленина
|массовые катания (выходные дни)
|3
|Молодежный парк
|массовые катания (выходные дни)
Виктор ЧАБАН, фото Александра АНТАШКЕВИЧА.