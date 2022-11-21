Массовые катания, горячие напитки, лыжные трассы, музыка и многое другое – где и как отдохнуть зимой в Бобруйске

С наступлением устойчивой минусовой круглосуточной температуры в городе на Березине начнут работать площадки для отдыха, сообщает Bobrlife.

Бобруйчане и гости города смогут отлично провести время, играя в хоккей на льду в хоккейных коробках, катаясь на коньках на открытых ледовых площадках или посетив массовые катания под праздничную новогоднюю музыку, побывав с семьей или друзьями на лыжных трассах.

В городе будут работать пункты проката зимнего инвентаря. А чтобы не замерзнуть и набраться сил, в некоторых местах будут предложены чай, кофе, мучные кулинарные изделия.

А в новом году состоится городской физкультурно-спортивный праздник «Бобруйская лыжня-2023».

Уже определены места для массового отдыха в зимний период 2022/2023:

Хоккейные коробки

№ Адрес расположения 1 улица Социалистическая, 160 2 переулок Песчаный, 24 3 улица Карла Маркса, 265 4 улица Минская, 83а 5 улица Ульяновская, 51 6 улица Ульяновская, 27 7 бульвар Приберезинский, 29 8 бульвар Приберезинский, 28 9 улица Гоголя, 194 10 бульвар Приберезинский, 59 11 улица Орджоникидзе, 12 12 улица Максима Горького, 41 13 проспект Строителей, 28 14 проспект Строителей, 74

Открытые ледовые площадки

№ Адрес расположения 1 улица Октябрьская, 117 2 улица Урицкого, 76а 3 улица Интернациональная, 51 4 улица Пушкина, 245 5 улица 1-я Луговая, 2 6 улица Комсомольская, 21 7 площадь Ленина 8 Молодежный парк

Лыжные трассы

№ Адрес расположения 1 Территория, прилегающая к государственному учреждению «Хоккейный клуб «Бобруйск» 2 на территории государственного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» 3 в районе пляжа ДУП «Санаторий имени В.И. Ленина» и городского пляжа

Пункты проката зимнего инвентаря

№ Адрес расположения 1 бульвар Приберезинский, 33 2 улица Карбышева, 11

Перечень объектов общественного питания в местах массового отдыха

№ Адрес расположения Предлагаемые услуги 1 Специализированное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа №1

г. Бобруйска» чай, кофе, мучные кулинарные изделия 2 площадь Ленина чай, кофе, мучные кулинарные изделия 3 Молодежный парк чай, кофе, мучные кулинарные изделия

Перечень объектов с музыкальным сопровождением в местах массового отдыха

№ Адрес Спортивные мероприятия 1 Государственное учреждение «Хоккей клуб «Бобруйск» городской физкультурно-спортивный праздник «Бобруйская лыжня» 2 площадь Ленина массовые катания (выходные дни) 3 Молодежный парк массовые катания (выходные дни)

Виктор ЧАБАН, фото Александра АНТАШКЕВИЧА.