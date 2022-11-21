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Общество

Массовые катания, горячие напитки, лыжные трассы, музыка и многое другое – где и как отдохнуть зимой в Бобруйске

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Массовые катания, горячие напитки, лыжные трассы, музыка и многое другое – где и как отдохнуть зимой в Бобруйске

С наступлением устойчивой минусовой круглосуточной температуры в городе на Березине начнут работать площадки для отдыха, сообщает Bobrlife.

Бобруйчане и гости города смогут отлично провести время, играя в хоккей на льду в хоккейных коробках, катаясь на коньках на открытых ледовых площадках или посетив массовые катания под праздничную новогоднюю музыку, побывав с семьей или друзьями на лыжных трассах.

В городе будут работать пункты проката зимнего инвентаря. А чтобы не замерзнуть и набраться сил, в некоторых местах будут предложены чай, кофе, мучные кулинарные изделия.

А в новом году состоится городской физкультурно-спортивный праздник «Бобруйская лыжня-2023».

Уже определены места для массового отдыха в зимний период 2022/2023:

Хоккейные коробки

Адрес расположения
1улица Социалистическая, 160
2переулок Песчаный, 24
3улица Карла Маркса, 265
4улица Минская, 83а
5улица Ульяновская, 51
6улица Ульяновская, 27
7бульвар Приберезинский, 29
8бульвар Приберезинский, 28
9улица Гоголя, 194
10бульвар Приберезинский, 59
11улица Орджоникидзе, 12
12улица Максима Горького, 41
13проспект Строителей, 28
14проспект Строителей, 74

Открытые ледовые площадки

Адрес расположения
1улица Октябрьская, 117
2улица Урицкого, 76а
3улица Интернациональная, 51
4улица Пушкина, 245
5улица 1-я Луговая, 2
6улица Комсомольская, 21
7площадь Ленина
8Молодежный парк

Лыжные трассы

Адрес расположения
1Территория, прилегающая к государственному учреждению «Хоккейный клуб «Бобруйск»
2на территории государственного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска»
3в районе пляжа ДУП «Санаторий имени В.И. Ленина» и городского пляжа

Пункты проката зимнего инвентаря

Адрес расположения
1бульвар Приберезинский, 33
2улица Карбышева, 11

Перечень объектов общественного питания в местах массового отдыха

Адрес расположенияПредлагаемые услуги
1Специализированное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа №1
г. Бобруйска»		чай, кофе, мучные кулинарные изделия
2площадь Лениначай, кофе, мучные кулинарные изделия
3Молодежный паркчай, кофе, мучные кулинарные изделия

Перечень объектов с музыкальным сопровождением в местах массового отдыха

АдресСпортивные мероприятия
1Государственное учреждение «Хоккей клуб «Бобруйск»городской физкультурно-спортивный праздник «Бобруйская лыжня»
2площадь Ленинамассовые катания (выходные дни)
3Молодежный паркмассовые катания (выходные дни)

Виктор ЧАБАН, фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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