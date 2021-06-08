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Технологии

Масштабный сбой произошел в работе сайтов ряда западных СМИ и сервисов

ТАСС 25 0

Масштабный сбой произошел в работе сайтов ряда западных СМИ и сервисов

Страницы ряда западных СМИ и сервисов перестали открываться.

В частности, недоступен сайт правительства Великобритании. В течение некоторого времени не открывался сайт газеты Financial Times. Газета The Guardian написала на своей странице в Twitter, что ее сайт и приложение в настоящий момент затронуты масштабным отключением интернета и будут включены, как появится такая возможность.

По данным портала Downdetector, сбои произошли также в работе электронной версии газеты The New York Times. Неполадки наблюдаются у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.

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