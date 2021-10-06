Марзалюк: в учебниках нужно давать верифицированный контент о Великой Отечественной войне

В учебниках нужно давать верифицированный контент о Великой Отечественной войне, заявил сегодня председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк во время экспертно-медийного семинара "О противодействии попыткам фальсификации истории и итогов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в музее истории ВОВ, передает БЕЛТА.

"Тот, кто владеет прошлым, манипулирует им, тот определяет сегодняшнюю повестку и проектирует будущее. В этом смысле у каждого поколения своя история. Но вместе с тем у каждой нации, народа есть моменты, на которых строится идентичность. Есть понятие коллективной памяти, которое определяет, как мы себя ведем, как определяем в системе координат "свой - чужой", как выстраиваем стратагемы своей геополитики. Именно поэтому сегодня идет системная ревизия Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, ряда мифологем, которые характерны для так называемой альтернативной истории, - сказал Игорь Марзалюк. - Я хочу подчеркнуть официальную позицию властей Беларуси и России, которые тождественны в том, что коллаборационисты в нашем официальном историческом дискурсе воспринимаются как предатели. Это общее, что нас принципиально отличает от других соседей. Кроме того, мы стремимся быть политкорректными и вместе с тем верифицировано подходить к моментам, связанным с тем, кого назначают виновными в развязывании Второй мировой войны, апеллируя к той позиции, которая была у мирового сообщества после 17 сентября 1939 года".

Игорь Марзалюк подчеркнул, что сейчас в интернете активно формируется мнение, показывающее коллаборационистов, белорусских националистов настоящими героями страны. "Мы сами виноваты в этом, потому что у нас существовали фигуры умолчания и в советский период, и после. Мы из лучших побуждений не акцентировали внимание на проблеме коллабораций, глубоко не изучали этот вопрос. Сейчас ситуация меняется, и не только из-за прошлогодних событий. В учебных пособиях, научно-популярной литературе нужно показывать, как это было. И когда мы покажем план об уничтожении той или иной этнической группы, который инициировался людьми, позиционировавшими себя героями, то у основной массы здравомыслящих людей отпадет охота называть их национальными героями. Мы должны вместе с Генеральной прокуратурой четко эти вещи проговаривать и давать проверенный, верифицированный контент в учебниках", - уверен он.

"Нам не хватает как раз понимания, что люди, преследовавшие свои узкоутилитарные цели, под командованием немцев совершали преступления на наших территориях. Белорусы должны знать, кто уничтожал ту или иную деревню, и это не будет нарушением интернационализма, какой-то ксенофобией. Мы должны помнить, что любое умолчание рождает мифы, неполное знание рождает ложь. Нам не нужно фигур умолчания, мы должны быть объективны и честны", - добавил Игорь Марзалюк.