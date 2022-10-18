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Культура

Марафон беспрерывного чтения Якуба Коласа впервые пройдет в БГУ

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Марафон беспрерывного чтения Якуба Коласа впервые пройдет в БГУ

Флешмоб беспрерывного чтения Якуба Коласа впервые пройдет 3 ноября в БГУ. Акция "Коласаўскі марафон. Новая зямля. На стрыме" приурочена к 140-летию со дня рождения народного поэта Беларуси. Мероприятие направлено на популяризацию белорусской культуры, сохранение и развитие литературных национальных традиций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В течение шести с половиной часов участники флешмоба будут передавать эстафету друг другу в прочтении главного произведения Якуба Коласа "Новая зямля". Отрывки из поэмы озвучат студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Каждый из них покажет свое мастерство в декларировании и выразительном чтении. Предполагается, что за обозначенное время участники полностью прочитают поэму", - рассказали в пресс-службе.

Особенностью флешмоба станет его прямая онлайн-трансляция на Youtube-канале.

К участию приглашаются все желающие сотрудники и студенты БГУ. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию.

Организатором марафона чтения выступает Фундаментальная библиотека БГУ.

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