Маникюр, педикюр и парикмахерские услуги. Топ профессий самозанятых бобруйчан

В январе-июне 2021 года в Бобруйске 973 физических лица уплатили единый налог за осуществление различных видов деятельности по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Бобруйску. Сумма единого налога, поступившая от них в бюджет, составила 146,9 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество таких граждан увеличилось на 92 человека, а поступления в бюджет от них увеличились на 73,1 тыс. рублей.

Первое место среди видов деятельности, которые осуществляли бобруйчане, занимает оказание парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру. Эти услуги оказывали 286 человек или 29,3% от числа самозанятых.

Также жители города занимались следующими видами деятельности:

249 человек продавали на торговых местах и (или) в иных установленных местах продукцию цветоводства, декоративные растения, их семена и рассаду, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию, изготовленную этими физическими лицами;

137 бобруйчан занимались репетиторством;

76 человек реализовывали котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

53 человека ремонтировали швейные, трикотажные изделия и головные уборы, часы, обувь, занимались производством одежды и обуви из материалов заказчика.

Кроме того, бобруйчане занимались выполнением штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванием стен обоями, приготовлением пищи в домашних хозяйствах граждан, фотосъемкой, изготовлением фотографий, видеосъемкой событий, предоставлением услуг тамады, музыкально-развлекательным обслуживанием торжеств, деятельностью, связанной с поздравлением, сборкой мебели и многими другими видами деятельности, предусмотренными пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Информация! Для осуществления такой деятельности физическим лицам необходимо стать на учет в налоговой инспекции (если физическое лицо не состоит на учете и не имеет учетного номера плательщика (УНП)), а также не позднее дня, предшествующего дню начала ее осуществления, подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика и уплатить соответствующую сумму единого налога.

Информация! Более подробную информацию по вопросам уплаты единого налога граждане могут получить на сайте МНС http://www.nalog.gov.by в разделе «Налогообложение физических лиц», в налоговой инспекции, а также в Контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или +375 17 229 79 79.