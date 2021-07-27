Маникюр, педикюр и парикмахерские услуги. Топ профессий самозанятых бобруйчан

В январе-июне 2021 года в Бобруйске 973 физических лица уплатили единый налог за осуществление различных видов деятельности по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Бобруйску. Сумма единого налога, поступившая от них в бюджет, составила 146,9 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество таких граждан увеличилось на 92 человека, а поступления в бюджет от них увеличились на 73,1 тыс. рублей.
Первое место среди видов деятельности, которые осуществляли бобруйчане, занимает оказание парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру. Эти услуги оказывали 286 человек или 29,3% от числа самозанятых.
Также жители города занимались следующими видами деятельности:
249 человек продавали на торговых местах и (или) в иных установленных местах продукцию цветоводства, декоративные растения, их семена и рассаду, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию, изготовленную этими физическими лицами;
137 бобруйчан занимались репетиторством;
76 человек реализовывали котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);
53 человека ремонтировали швейные, трикотажные изделия и головные уборы, часы, обувь, занимались производством одежды и обуви из материалов заказчика.
Кроме того, бобруйчане занимались выполнением штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванием стен обоями, приготовлением пищи в домашних хозяйствах граждан, фотосъемкой, изготовлением фотографий, видеосъемкой событий, предоставлением услуг тамады, музыкально-развлекательным обслуживанием торжеств, деятельностью, связанной с поздравлением, сборкой мебели и многими другими видами деятельности, предусмотренными пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь.