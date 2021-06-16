Малооблачно и без осадков. Погода на 17 июня

В четверг будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 14-16. Днем будет 23-29 градусов тепла.