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Малооблачно и без осадков. Погода на 17 июня

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Малооблачно и без осадков. Погода на 17 июня

В четверг будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 14-16. Днем будет 23-29 градусов тепла.

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