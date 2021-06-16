Малооблачно и без осадков. Погода на 17 июня
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Фотографии: pixabay.com / caniceus
В четверг будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 14-16. Днем будет 23-29 градусов тепла.
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