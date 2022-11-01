Маленьких бобруйчан приглашают на «Волшебную историю под Новый год»
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Образцовый музыкальный театр "Слуги трех муз" представит музыкальную новогоднюю сказку "Волшебная история под Новый год".
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