Маленькие вклады в большое дело. Ленинская районная организация ОО «Белорусский фонд мира» отчиталась о деятельности

12 мая в городе состоялась отчетно-выборная конференция Ленинской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира». Присутствовал и почетный гость – председатель могилевского отделения ОО Андрей Никитин.

Перед активистами Фонда Ленинского района выступила его лидер Инна Новикова. Инна Анатольевна отметила, что в генетическом коде белорусов лежит чувство милосердия, справедливости, жертвенности и общности: «Такое понятие, как толока, исконно наше. Вспомните, в древности, когда в деревне горел дом, буквально за несколько дней всей деревней его восстанавливали. Вот эти жертвенность, чувство локтя и дает нам общественное объединение «Белорусский фонд мира». А небольшое пожертвование (3,20 руб. в год – прим.) поможет каждому почувствовать сопричастность к большому делу».

Инна Анатольевна подробно остановилась на направлениях работы Фонда. Это и воспитание подрастающего поколения (прививание им чувства милосердия, патриотизма, благодарности), и помощь ветеранам, нуждающимся, и сохранение памяти о подвигах белорусского народа...

В районе за последний год при поддержке общественного объединения провели немало мероприятий: выставка юных художников «Наследники Великой Победы», турнир по волейболу, торжества ко Дню защитников Отечества, оказание помощи больнице им. В.О. Морзона покупкой пульсоксиметров, оборудование специальной палаты для ветеранов Великой Отечественной войны... Во время пандемии оказывали помощь в закупке средств дезинфекции, одноразовых масок, халатов, перчаток. Выделили средства на обустройство мемориального комплекса в деревне Борки Кировского района «Памяти сожженных деревень Могилевской области»; организовывали районные конкурсы, ежегодный турслет в урочище Белый Берег; оплатили часть работ по созданию и установке мемориальной доски памяти Федора Аскерко, Заслуженного учителя БССР (расположена на фасаде автотранспортном колледже); провели конкурсы волонтерских отрядов «Доброе сердце» и рисунка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом; приняли участие в республиканской новогодней акции «Наши дети»; благоустраивали памятники и воинские захоронения; оказали помощь в подготовке тематической музейной выставки «Мирная Родина моя», участвовали в транспортных расходах по доставке в Минск детей-инвалидов на «Особенный модный показ»... Во все это были вложены деньги, собранные миротворцами Ленинского района.

– Особую гордость вызывает участие Фонда в организации передвижной выставки «Забвению не подлежит», посвященной теме геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, – отметила Инна Анатольевна. – Сейчас этим занимается наш краеведческий музей.

Андрей Никитин дал высокую оценку миротворческой деятельности бобруйчан, сообщил об успешном проведении всех финансовых проверок – каждая копейка была потрачена на поставленные организацией цели.

Отчетно-выборная конференция завершилась единогласным переизбранием Инны Новиковой лидером районной организации. Андрей Александрович вручил награды и благодарности самым активным миротворцам. Высшей наградой Белорусского фонда мира – медалью «Заслуженный миротворец» – награждена Инна Анатольевна. «Это не только моя награда, эта заслуга всех наших миротворцев», – отметила она.

Напомним, что история Фонда началась в июне 1950 года. Тогда в Советском Союзе начался сбор подписей под Стокгольмским воззванием «О запрете применения атомного оружия». Результат превзошел все ожидания – в короткий срок собрали более 115 миллионов подписей, притом что все население страны тогда составляло 178 миллионов человек. Более того, многие по собственной инициативе начали присылать денежные пожертвования в Советский комитет защиты мира, который был создан в августе 1949-го. На конвертах были пометки: «На защиту мира», «На благо мира», «Чтобы не было войны», «За мир во всем мире».

Анастасия Кастрица, фото автора