Маленькая помощь лучше большого сочувствия. Приюту для бездомных животных нужна ваша поддержка

Ежедневно в бобруйском приюте «Добродетель» на кормление животных уходит около 520 литров каши, а это 120 килограммов крупы, 2 мешка комбикорма и около 25 килограммов мяса. Четверолапые обитатели нуждаются также в лечении и стерилизации, прививках и обработке от паразитов. Еще приюту необходимо ежемесячно оплачивать налог за пользование землей, вносить деньги за аренду помещений, пользование коммунальными услугами, вывоз мусора…

– Страшно даже озвучивать цифру, необходимую на содержание хвостиков и функционирование приюта, – признается председатель БООЗЖ «Добродетель» Ирина КАВАЛЕРОВА. – Справляемся благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан. Кто-то помогает пиаром, кто-то продуктами, деньгами или уходом за животными. Я искренне благодарна каждому за помощь! Тем не менее, мы все равно остро нуждаемся в поддержке. Главная статья расходов – питание: крупа, мясо, сухой корм, витамины. Нужны и пеленки, ткани, а также люди, которые умеют шить, чтобы изготовить попоны для стерилизованных животных – покупать готовые слишком дорого, а у нас есть выкройки. Будем рады мужчинам, готовым подсобить в строительстве – требуется облагородить «Кошкин дом», пригодятся в этом деле и любые стройматериалы: кирпичи, шифер, сетки, доски…

В Бобруйской команде волонтеров без малого 10 постоянных помощников. Сейчас на содержании в приюте находятся около 160 собак, это только на одной из территорий, что в Киселевичах, есть и другая – в деревне Калиновке Бобруйского района, там тоже содержатся животные.

Сценарий того, как животное попадает в приют, весьма банален. Львиная доля – спасеныши из пункта временного содержания БУКСАП. Ирина Кавалерова признается, что «Добродетили» удалось наладить контакт с руководством спецавтопредприятия, они пошли на уступки зоозащитникам, отменив оплату за четвероногих. Раньше за каждого хвостика, которого волонтеры забирали из пункта временного содержания, необходимо было оплатить организации каждый день содержания животного там. Иногда пушистиков просто подбрасывают к дверям приюта. Есть, к сожалению, и те, которые по каким-то причинам стали неугодны бывшим хозяевам…

За примером ходить далеко не надо. Вот история людской неблагодарности одного из постояльцев. Его бывшая хозяйка заблудилась в лесу, сутки не могла найти дорогу домой. Верный пес отчаянно побежал на поиски своего человека из деревни, среди многобразия запахов отыскал тот самый, родной, хозяйский, и вывел ее из чащи. Хозяйка же отплатила тем, что сдала в приют. Такая благодарность за спасение…

Прежде чем разместить четверолапого в приют, его обязательно обрабатывают от блох, клещей и глистов. Затем ему присваивают номер, потом фотографируют и заносят в книгу регистрации, где указывают также приблизительный возраст, пол, окрас, породу, время поступления, если известно – из какого района. Далее обязательный пункт – вакцинация: взрослых особей прививают от бешенства, а неокрепший молодняк – еще и от вирусных заболеваний. Как видите, забирая хвостатого друга из приюта, можно быть уверенным в его состоянии здоровья. После того как животное обработано от паразитов и привито, его стерилизуют. Эта часть очень важна, ведь от нее напрямую зависит регулирование численности бездомных пушистых страдальцев. Уже совсем скоро в «Добродетели» планируется нововведение – чипирование животных, а это самый надежный способ найти «потеряшку».

Что же необходимо, чтобы забрать животное из приюта домой? Во-первых, очень хорошо обдумать этот шаг: оговорить с семьей все нюансы, понять, готовы ли вы к воспитанию питомца и ответственности за него, к возможным сложностям с его поведением, например. Во-вторых, прийти в приют в приемные часы (с 10.00 до 15.00 ежедневно), принести с собой паспорт, поводок, ошейник, для крупных собак – еще и намордник, влюбиться в животное, и вот оно счастье!

Реквизиты для пожертвований

Бобруйское общественное объединение защиты животных «Добродетель» (сокращенное название – БООЗЖ «Добродетель»)

Юридический адрес: 213822, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Минская, 142а

УНП – 790612822

КОД БАНКА ( BIC) – AKBBBY21703

Р/C ( BYN) – BY51AKBB31351117101017100000

Как еще помочь приюту:

• Делитесь ссылками о пристройстве животных на страницах Facebook, Twitter и прочих социальных сетей. Это отличный способ содействия в распространении информации о животных, нуждающихся в доме.

• Фотография. Качественные фотографии питомцев приюта принесут огромную пользу, увеличив шанс удачного пристройства. Используя свои профессиональные навыки работы с камерой, вы сможете подчеркнуть индивидуальность каждого животного и представить его в наиболее выгодном виде – потенциальные хозяева, увидев такие снимки, захотят приехать, познакомиться поближе и, если повезет, забрать счастливчика.

• У вас есть автомобиль? И тут вы можете быть полезны. Зачастую в приютах требуется помощь в транспортировке животного на визит к ветеринару и обратно, например.

• У приюта есть свой список необходимых предметов, будь то продукты питания, игрушки, постельные принадлежности, ящики или моющие средства. Захватите несколько товаров из этого списка, когда в следующий раз поедете за покупками, передайте их в помощь приюту.

• Рукоделие. Создание самодельных попон, необходимых животному после стерилизации, с использованием старых футболок, джинсов или одеял.

• «Сделай сам». Если у вас есть навыки слесаря, плотника или просто у вас золотые руки, помогите в ремонте и улучшении жилья.

• Передержка животных. Приют быстро переполняется. Необходим поиск временного жилья ожидающим своей очереди на пристройство, в том числе и для того, чтобы принимать вновь спасенных животных на освободившееся пространство. Передержка – не самый легкий путь помощи, но крайне необходимый и, пожалуй, самый важный. Если вы сможете предоставить временный дом питомцу, который ждет своего постоянного хозяина, обеспечив его на это время вниманием, любовью, заботой, воспитанием, это будет одним из наилучших способов помощи животному. Возможно, это именно ваш вариант.

Нестандартная идея

• В последнее время набирает популярность организация брачных регистраций, на которых счастливые молодожены вместо подарков к свадьбе собирают пожертвования для благотворительных организаций. Именно ваша свадьба может быть организована как фонд поддержки бездомных животных. Вы можете настроить интернет-страницу с денежно-кредитными пожертвованиями, которые пойдут в помощь приюту в целом или же на какую-то конкретную акцию по спасению на ваш выбор. Можете попросить гостей принести пожертвование лично, а вы используете его по назначению позже.