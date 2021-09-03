Малахова: питание в школах должно быть не только полезным, но и вкусным

Питание в школах должно быть не только полезным, но и вкусным, об этом сегодня журналистам рассказала заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила заведующая, основной принцип рационального питания для детей прежде всего - адекватность. "Питание должно отвечать нормам по калорийности, набору белков, жиров, углеводов, соответствовать возрасту и физической активности. Необходимо, чтобы оно было разнообразным. Ежедневно ребенок должен употреблять мясо, рыбу, овощи, фрукты, молоко (около 500 мл в день), включая стакан кефира на ночь. Два раза в неделю есть сметану и творог, а сливочное и растительное масло должны быть в рационе ребенка каждый день", - рассказала Алла Малахова.

Кроме того, заведующая отметила, что питание в детских садах и школах и других учреждениях образования должно быть безопасным. Это касается продуктов, их приготовления, условий, сроков хранения и соблюдения личной гигиены.

"Существуют некоторые проблемы в питании. Как правило, в учреждениях общего среднего образования - отказ от питания и наличие пищевых отходов. Эти проблемы взаимосвязаны. В последнее время поменялись вкусовые пристрастия у детей. У учащихся должен быть выбор, и если есть блюда, которые дети не едят, нужно их заменять. Дети кушают глазами, и здесь важно все: как оформлен зал, какая сервировка стола и как выглядят работники пищевого блока. Зачастую основная причина отказа от питания у старшеклассников - внешний вид поваров. Чаще всего пищевые отходы составляют суп, хлеб и сладкие напитки", - отметила заведующая.

По словам Аллы Малаховой, решением этой проблемы может стать выбор хлеба, который любят дети, уменьшение количества суповых дней и введение в меню чая без сахара. Однако нужно понимать, что школьное питание - это всего 20-25 % от суточной потребности ребенка.

"Значительная роль в сохранении здоровья принадлежит рациональному питанию, которое должно быть щадящим по составу и способу приготовления, - отметила начальник отдела по организации питания Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь Люция Михальчук. - Горячее питание для детей и школьников организуется на основе примерных двухнедельных рационов, которые разрабатываются с учетом принятых норм и на основании физиологических потребностей возраста и сезона. Органы госнадзора проводят гигиеническую оценку, а за безопасность и качество отвечает производственный контроль".

Организацией питания в этих учреждениях дошкольного и общего среднего образования занимается Комбинат школьного питания и центры по обеспечению деятельности управлений по образованию девяти административных районов Минска. По словам заместителя председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ирины Чернявской, в столице на сегодняшний день работает 466 дошкольных учреждения, в которых обучаются почти 98 тыс. детей, и 245 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются около 220 тыс. учащихся.