Макей рассказал, куда Беларусь направит $1,5 млрд кредита от России

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью изданию "Известия" рассказал, куда Беларусь направит $1,5 млрд кредита от России, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны искать пути противодействия. И искать легче всего вместе. Мы не такое большое и мощное государство, как Россия, и, конечно, в одиночку сложно противостоять этим санкциям. Поэтому надо искать обходные пути противодействия, и импортозамещение - это один из таких вариантов. Я знаю, что по поручению наших руководителей мы очень плотно работаем над этим вопросом", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что ранее Беларусь и Россия получали целый набор технологий и продукции на Западе, сейчас ситуация заставила задуматься над тем, чтобы самим производить это.

"Поверьте, мы уже достаточно сильно продвинулись в этой сфере. Те $1,5 млрд кредита, которые будут направлены на импортозамещение, нужны для того, чтобы мы начали производить продукцию, ранее закупавшуюся на Западе. Например, различные предметы микроэлектроники, крупногабаритные подшипники, светооборудование. Сейчас разработано порядка 14 инвестиционных проектов, полезных и Беларуси, и России, и часть из них уже на стадии реализации. Эти $1,5 млрд пойдут на то, чтобы завершить их", - заявил министр.