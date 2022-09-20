Луков день

20 сентября. Дата по старому стилю – 7 сентября.

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в 10 веке в Каппадокии. Лука был монахом, а затем стал игуменом Спасовой обители, которая носила название «Глубокие реки». Святой прославился праведной жизнью и благочестием.

По созвучию с именем преподобного русские люди стали отмечать в этот день Луков праздник. В это время повсеместно шла уборка репчатого лука, на базарах начинали им торговать. Девушки на Луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку — для дальнейшего хранения.

В этот день из лука готовили разнообразные блюда, например, фаршировали его куриным мясом. Для этого брали крупные луковицы, обваривали кипятком и вынимали середину. Набив луковицы фаршем, их варили в бульоне или запекали в печи. Кстати, считалось, что если испечь хоть одну луковицу до этого дня, то весь лук на грядках высохнет.

В народе лук пользовался большим уважением, как крайне полезное растение. Его использовали, как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям. Девушки мыли волосы отваром луковой шелухи, отчего они становились сильными и блестящими. Если начинался падеж скота, луковицы нанизывали на нитку и вешали это «ожерелье» на шею коровам и лошадям.

Не зря о луке сложили множество поговорок: «Лук – добро в бою и во щах», «Лук от семи недуг»; «Лук да баня все исправят». С детства всем известны и загадки в разных вариациях: «Сидит дед, в сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает», «Стоит поп на грядках – весь в заплатках, кто ни взглянет, всяк заплачет», «Сидит Марфутка в четырех шубках, кто поцелует, тот сморщится».

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

По материалам calend.ru.