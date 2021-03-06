Лукашенко: женщинам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравления белорусским женщинам с весенним праздником - Днем женщин. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Символично, что самые главные для каждого человека слова - мама, семья, Родина - женского рода. Именно вы сохраняете и передаете новым поколениям важнейшие ценности и традиции. При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в истории страны и народа бывали разные периоды, но белорусские женщины всегда отличались исключительной мудростью и спокойной уверенностью в счастливом будущем.

"В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях", - отметил Президент Беларуси.

Дорогие соотечественницы!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Днем женщин.

Символично, что самые главные для каждого человека слова - мама, семья, Родина - женского рода. Именно вы сохраняете и передаете новым поколениям важнейшие ценности и традиции. При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины.

В истории страны и народа бывали разные периоды, но белорусские женщины всегда отличались исключительной мудростью и спокойной уверенностью в счастливом будущем.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях.

Александр Лукашенко.