Лукашенко – выпускникам учреждений общего среднего образования: впереди время осознанных самостоятельных решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие выпускникам учреждений общего среднего образования, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вот и наступил день расставания со школой. Кажется, только вчера вы переступили ее порог‚ а уже сегодня делаете первые шаги во взрослую жизнь. Незаметно пролетели эти годы для родителей‚ которые эмоционально прожили их вместе с вами, для учителей, которые впустили вас в свое сердце. И все, что пережито - первые любовь и дружба, разочарования и преодоления, ошибки и успехи, - навсегда останется с вами как самые светлые воспоминания", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил: "Впереди время осознанных самостоятельных решений. Предстоит понять свое предназначение, найти применение талантам и способностям, настроиться на сложный, но интересный период обучения профессии, от успешности которого будет зависеть и личное благополучие, и будущее родной Беларуси".

Александр Лукашенко убежден, что выпускники сделают правильный выбор, сумеют воплотить в жизнь благородные мечты, войти в историю страны как поколение созидателей.

Президент пожелал им на этом пути не растерять лучшее наследие старших поколений, сохранить юношеский задор и упорство в достижении поставленных целей.