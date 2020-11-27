Лукашенко: весь мир убедился, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с COVID-19

Весь мир убедился, что Беларусь еще во время первой волны пандемии выбрала правильный путь борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что высокая заболеваемость коронавирусом является очень серьезной проблемой для страны и для него как ее руководителя, хотя Беларусь уже сталкивалась с ней в первую волну и наработала определенный опыт.

Александр Лукашенко напомнил, что еще при появлении коронавируса предупреждал, что очень важно в противодействии инфекции не допустить паники. "Главное при лечении этих больных - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили, - отметил Президент. - Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав".

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что коронавирус давно перестал быть только медицинской проблемой. "Это уже не просто ваша (врачей. - Прим. БЕЛТА) проблема, это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то - закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически - используют ковид", - обратил внимание он.