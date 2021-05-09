Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы
belta.by 121 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая по традиции принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства в Минске возложил венок к монументу Победы.
/Будет дополнено/.
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