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Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы

belta.by 121 0

Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая по традиции принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в Минске возложил венок к монументу Победы.

/Будет дополнено/.

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