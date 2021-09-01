Лукашенко в бобруйской школе подарили соломенного бобра

Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня во время посещения новой школы в Бобруйске дети подарили сувенир - соломенного бобра.

Глава государства после торжественной церемонии открытия осмотрел школьную библиотеку. Он спросил, уверены ли там, что у современных школьников это место будет пользоваться популярностью, ведь ребята все чаще книге предпочитают разного рода гаджеты. В библиотеке заверили, что с этим проблем быть не должно.

Александр Лукашенко убежден, что компьютеры и гаджеты могут навредить зрению детей. Кроме того, ребята к ним привыкают и становятся психологически от них зависимыми.

"Берегите своих детей и старайтесь их отвлечь на спорт, еще что-то", - дал совет белорусский лидер.

Побывал Президент и на уроке у первоклашек на тему "В единстве белорусского народа - основа независимой страны". Александр Лукашенко тепло пообщался с детьми, помог достроить из конструктора "Сердце Беларуси". Поговорили и о том, что такое Родина.

Далее Александр Лукашенко зашел в спортивный зал, где занималась волейбольная команда девушек. "Мы вас ждем в национальной команде", - пожелал спортсменкам Президент и подписал им мяч.

Глава государства признался, что и сам порой играет в волейбол. Неплохие успехи в этом виде спорта у сына Николая.

Ознакомился Президент с занятиями в гимнастическом зале, где проходили занятия по борьбе. Здесь Александр Лукашенко вспомнил, как в свое время начинал заниматься самбо.

Далее на маршруте - современный школьный медпункт. Его работникам Александр Лукашенко пожелал прежде всего здоровья.

Перед тем как зайти в гости на урок к десятиклассникам, где проходил совместный урок с руководителем городского центра допризывной подготовки, глава государства задержался в одном из школьных коридоров возле надписи "Нiякае багацце людзей не бывае даражэйшым за родную мову". Это слова Якуба Коласа. Так в школе в том числе популяризируют белорусский язык.

Ученики задали Президенту несколько вопросов. Например, как он относится к контрактной службе в армии. "Положительно отношусь. Контрактная служба у нас есть. Там, где надо, мы ее внедряем. Где нужны срочники - там срочники", - ответил глава государства.

Вместе с тем сегодня нет такой проблемы, чтобы обязательно срочную службу заместить контрактной, добавил Александр Лукашенко.

Обсудили и роль военруков в школах. На них в том числе задачи по обеспечению безопасности и воспитанию в этом духе учеников, подчеркнул глава государства.

Попрощавшись с этими ребятами, через пару минут глава государства уже в другом классе - трудового обучения. Здесь девушек обучают швейному делу. Президент видит в этом только плюсы - если не пригодится в качестве будущей профессии, то точно понадобится в жизни для себя. "Это для девочек очень важно", - подчеркнул он.

В столовой Александру Лукашенко наглядно продемонстрировали меню для школьников. Выбор большой - от запеканок до котлет, тушеных овощей и жареного картофеля.

Не обошлось и без подарка от Президента - сертификат на мультиборд и 3D-принтер. В завершение Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей школы.