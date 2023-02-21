Лукашенко: ситуация в мире заставляет Беларусь и Иран искать востребованные формы сотрудничества

Ситуация в мире заставляет Беларусь и Иран искать востребованные формы сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о сотрудничестве с Ираном, глава государства заметил, что результаты могли бы быть значительно больше, но все то, что уже сделано за период деятельности посла в Беларуси, явится основой, фундаментом будущих двусторонних отношений. "Конечно же, как я уже сказал, больше могли сделать, но ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы", - отметил белорусский лидер.

Уровень товарооборота между двумя странами Президент оценил как нормальный, но вместе с тем, по его словам, хотелось бы видеть его "более объемным". "Нам надо переходить от простой торговли к кооперации. Надо в Иране и в Беларуси создавать совместные производства", - убежден Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства также выразил заинтересованность по поводу совместного проекта России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути Север-Юг. Об этом проекте, в частности, шла речь на встрече президентов Беларуси и России. "Мы в этом очень заинтересованы", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы видите, что задач перед нашими государствами, перед руководством стран стоит много. Я очень надеюсь, что ваша дальнейшая работа, в том числе и в Тегеране, будет способствовать углублению наших отношений. Думаю, что вы лично в этом будете заинтересованы", - обратился Президент к послу Ирана, чья дипломатическая миссия в Беларуси подошла к концу.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Ирана в 2022 году активно развивалось. Взаимный товарооборот превысил $100 млн, что в три раза выше показателей за 2021 год: около $101 млн против $33,3 млн. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в 6 раз - $81,3 млн в 2022-м и $14 млн в 2021-м. В эту страну поставлялись в основном калийные удобрения, специфические товары, лесоматериалы, синтетические нити. Из Ирана импортировались орехи, свежие фрукты, сливочное масло, овощи, салат латук.