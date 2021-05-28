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Лукашенко сегодня встретится с премьерами стран СНГ, после чего полетит в Сочи на переговоры с Путиным

БелТА 47 0

Лукашенко сегодня встретится с премьерами стран СНГ, после чего полетит в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет встречу с участниками заседания Совета глав правительств СНГ, после чего направится с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Вопросы текущей деятельности Содружества и повышения его эффективности обсуждались накануне на встрече главы белорусского государства с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Беларусь как председатель в СНГ в 2021 году инициирует дальнейшее развитие организации - придание ей большей динамики и международного авторитета. Соответствующая тематика будет в центре внимания и на предстоящей встрече Александра Лукашенко с главами правительств стран Содружества.

Во второй половине дня в Сочи запланированы переговоры Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Выступая 26 мая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку - в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам на двустороннем треке сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.

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