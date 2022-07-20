Лукашенко рассматривает возможность продления безвиза для граждан соседних стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривает возможность продления безвизового въезда в Беларусь для граждан ряда соседних стран. Этот вопрос в числе прочих был вынесен на обсуждение в ходе рабочей встречи главы государства с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специфический вопрос. Мы ввели безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это прежде всего ваша зона ответственности - граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это, - поинтересовался глава государства. - Стоит нам его сохранять - этот безвизовый въезд, как люди реагируют? Приезжие из Литвы, Латвии и Польши и наши люди. Главное, наши как к этому относятся?"

"То, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете. До дури доходит. Уже на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека", - обратил внимание белорусский лидер.

"Но тем не менее как наши люди на это реагируют, и ваша точка зрения на дальнейшее продление безвизового режима", - обозначил тему для беседы Александр Лукашенко.

Как рассказал журналистам Владимир Караник после доклада главе государства, визиты иностранцев, которые приезжают в Беларусь, воспользовавшись безвизовым режимом, из Литвы и Польши, способствуют развитию межличностных контактов.

По словам губернатора, число иностранцев, прибывающих в регион по безвизу из Литвы и Польши, растет. "Мы не видим какой-то проблемы, связанной с данными визитами, - сказал он. - Люди общаются со своими родственниками. Если они заезжают в магазины и покупают то, что им необходимо, наши граждане прекрасно видят, что у нас нет дефицита продуктов. То, что кто-то их покупает и везет к себе домой, за границу, ни у кого не вызывает агрессивной реакции".

Владимир Караник убежден, что безвизовый режим способствует межличностным контактам: "Все-таки дружба и хорошие отношения между государствами начинаются с дружбы и хороших отношений между их гражданами. Мы со своей стороны заинтересованы в добрососедских отношениях со всеми нашими соседями и будем и дальше стимулировать межличностные контакты, которые (философию все-таки никто не отменял) из количества перерастут в качество. Иностранцы, которые приехали в нашу страну и еще раз убедились в том, что это спокойная, чистая, красивая и очень комфортная для жизни страна, смогут донести эту точку зрения до своих политиков, и взаимоотношения между нашими странами начнут улучшаться".

Как сообщалось БЕЛТА, с 15 апреля по 31 декабря введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии (а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии). Также с 1 июля введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Польши.