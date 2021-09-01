Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией

Беларусь и Россия планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск.

"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений, - отметил Александр Лукашенко. - Тогда, реагируя на требования народов, мы с Президентом России приняли решение сделать какие-то шаги".

Глава государства напомнил, что после этого в правительствах были выработаны более 30 так называемых дорожных карт. Они касались развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы и их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил белорусский лидер.

Утвердить их на президентском уровне планируется на Высшем госсовете. Его заседание хотят провести в октябре - ноябре. "Если мы договоримся окончательно с Президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров. - прим.), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что Беларусь и Россия живут в общем экономическом пространстве. Но, например, есть проблемы с прослеживаемостью товаров (этот вопрос, кстати, обсуждался на недавней встрече Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета). "Мы должны видеть, куда он пришел, какие пошлины, налоги уплачиваются. Прозрачность должна быть, - обратил внимание глава государства. - Мы договорились о полной цифровизации этого процесса. Это одна из программ".

Более тесному экономическому взаимодействию будет способствовать и углубление сотрудничества в налоговой сфере. "Мы должны знать, кто какие налоги уплачивает. Какая база у них, какая - у нас. И мы тоже это оцифровали и приняли как единую программу", - привел еще один пример Александр Лукашенко.

Президент заявил, что эти союзные программы очень выгодны для Беларуси и России во всех отношениях. "Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь и какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России", - обратил он внимание.